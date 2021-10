Migranti, “Un domani possibile” per i minori: 5 milioni di euro per 7 progetti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono sette i progetti selezionati dall’impresa sociale “Con i Bambini” attraverso il bando “Un domani possibile” per favorire l’inclusione e l’autonomia dei minori e dei giovani Migranti arrivati soli nel nostro paese. Le sette iniziative, sostenute complessivamente con 5 milioni di euro, saranno avviate su base multiregionale coinvolgendo oltre 150 organizzazioni, tra Terzo settore, enti pubblici e privati. Il bando, promosso dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della poverta’ educativa minorile, e’ stato realizzato in collaborazione con “Never Alone – Per un domani possibile”, iniziativa sviluppata in sinergia con il programma europeo “Epim – ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono sette iselezionati dall’impresa sociale “Con i Bambini” attraverso il bando “Un” per favorire l’inclusione e l’autonomia deie dei giovaniarrivati soli nel nostro paese. Le sette iniziative, sostenute complessivamente con 5di, saranno avviate su base multiregionale coinvolgendo oltre 150 organizzazioni, tra Terzo settore, enti pubblici e privati. Il bando, promosso dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della poverta’ educativale, e’ stato realizzato in collaborazione con “Never Alone – Per un”, iniziativa sviluppata in sinergia con il programmapeo “Epim – ...

