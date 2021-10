Michetti | io e Calenda programma simile | quello del fare

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma “? Noi abbiamo delle prospettive simili, abbiamo entrambi undel. Vogliamo una città efficiente, pulita, con gli impianti per i rifiuti, una task force per il condono ein modo che chi abbia reddito di cittanza sia messo nelle condizioni di lavorare al decoro della città. Roma ha bisogno di un rilancio.” “Oggi Roma è ferma, lo è la città come la sua burocrazia. Noi vogliamo una città del, pulita, che crea lavoro e che si occupa di chi perde lavoro, delle categorie più deboli, dagli ambulanti ai ristoratori, ai commercianti e agli albergatori”. Lo ha detto il candidato sindaco di Roma del centrodestra, Enrico, intervistato da Paolo Liguori su TgCom24. In vista del secondo turno, ha aggiunto, “ogni cittadino voterà secondo coscienza. Questa è ...

... possiamo dire che a Roma vince e stravince la Roma pariolina : - la Roma pariolina della destra sovranista, con; - la Roma pariolina della destra liberista, con; - la Roma pariolina ...Prendere più del 19% non è gli bastato per andare al ballottaggio, ma Carlopuò a ben ragione vantare un risultato "mai visto prima", come ha rivendicato lui stesso ...pro - indaco con...Roma, 6 ott. "Se fossi romano avrei votato Carlo Calenda. Se dovessi scegliere tra Gualtieri e Michetti non avrei dubbi: voterei Roberto, non certo il candidato ...Nelle elezioni di Roma gli elettori si sono divisi abbastanza nettamente per fasce d'età: dalla parte di Michetti gli over 54, con Gualtieri i giovani.