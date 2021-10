Michetti fa la corte a Calenda, ma lui aspetta le mosse di Gualtieri. Per il leader di Azione il problema è come riconquistate 220mila voti. “Dipende dai temi. Parlate delle cose!” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Ho promesso agli elettori della mia lista civica che non avrei fatto accordi. Io non chiedo né un accordo, né un apparentamento, né un posto. Per rispetto a loro, per coerenza e onore. Vi ponete il problema sbagliato: quello che voto io è irrilevante”. È quanto ha detto, in un video su Twitter, il leader di Azione, Carlo Calenda, a proposito di un possibile sostegno a uno dei due candidati al ballottaggio per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti. “Sono vicino a Gualteri, Michetti è un impreparato prestato alla politica” ha detto ancora Calenda aggiungendo che un possibile appoggio al candidato dem Gualtieri “Dipende dai temi”. “Gualtieri dà per scontato il mio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Ho promesso agli elettori della mia lista civica che non avrei fatto accordi. Io non chiedo né un accordo, né un apparentamento, né un posto. Per rispetto a loro, per coerenza e onore. Vi ponete ilsbagliato: quello che voto io è irrilevante”. È quanto ha detto, in un video su Twitter, ildi, Carlo, a proposito di un possibile sostegno a uno dei due candidati al ballottaggio per il sindaco di Roma, Robertoed Enrico. “Sono vicino a Gualteri,è un impreparato prestato alla politica” ha detto ancoraaggiungendo che un possibile appoggio al candidato demdai”. “dà per scontato il mio ...

