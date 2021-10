Lazio | Sarri e Tare a colloquio prima dell' allenamento Zaccagni ok

Advertising

OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Qui alla Lazio sto benissimo. Mi sto divertendo perché i ragazzi si stanno applicando molto. Mi sta dando… - sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri: 'Il rigore a favore della #Roma lo hanno visto solo arbitro e Var. Fuori dal mondo giocare domen… - UomoRango : #UltrasLazio #CN12 #Sarri oggi: dubbi su Sarri. ieri, oggi e domani: dubbi su Tare. prima: dubbi su Inzaghi. sempre… - errera_luca : FORMELLO - Lazio, Zaccagni è in gruppo: Sarri sorride alla ripresa - LazioNews_24 : #Vitale dice la sua sulla #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Sarri

... l'obiettivo è la convocazione per- Inter del 16 ottobre al rientro dalla sosta. Obiettivo reale, concreto, darà un'opzione in più ain attacco.da Tare, papà Immobile a bordocampo ...In famiglia non erano tutti convinti della mia scelta di lasciare il Barcellona e venire alla, ma ora le cose stanno andando bene'. Rapporto con allenatore . 'conta molto su di me. Voglio ...L'ex capitano commenta l'avvio di campionato dei suoi ex compagni e fa un'ammissione: negli anni scorsi non siamo stati un gruppo vincente ...Dalla “cantera” del Barcellona alla Lazio, fino alla prima convocazione dell’Under 21 della Spagna. Da lì, negli ultimi vent’anni, sono partiti i migliori giovani ...