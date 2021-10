La sfida dell’agro-voltaico | una opportunità da coltivare con cautela e senza pregiudizi

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cibo ed energia dai campi agricoli. Si torna a parlare di fotoa terra in agricoltura, ma con alcuni paletti che dovrebbero scongiurare il rischio delle monoculture elettriche e la fuga dai campi. Quando il Conto Energia rese i campi fotovoltaici più remunerativi di ogni raccolto, nel 2012 si dovettero vietare gli incentivi per non compromettere la produzione agricola. Il nuovo approccio si chiama oggi agro-: produzione energetica e agricola si integrano, convivono, non competono per gli spazi, e l’una … Continua L'articolo proviene da il manifesto.