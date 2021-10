Il monologo di Elodie contro la violenza sulle donne e dedicato a Dayane Mello (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Durante il programma Le Iene, la nuova conduttrice Elodie ha recitato un intenso monologo contro la violenza fisica e psicologica sulle donne. La cantante e conduttrice ha parlato in seguito al servizio su Dayane Mello, la modella vittima di violenza nel reality brasiliano “A Fazenda“. Elodie si rivolge a Dayane Mello: “mai avere paura” Dopo il servizio de Le Iene che mostra le molestie subite da Dayane Mello, Elodie si è espressa sul tema della violenza sulle donne. La cantante ha affermato che le donne spesso non hanno il diritto “di essere padrone di se ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Durante il programma Le Iene, la nuova conduttriceha recitato un intensolafisica e psicologica. La cantante e conduttrice ha parlato in seguito al servizio su, la modella vittima dinel reality brasiliano “A Fazenda“.si rivolge a: “mai avere paura” Dopo il servizio de Le Iene che mostra le molestie subite dasi è espressa sul tema della. La cantante ha affermato che lespesso non hanno il diritto “di essere padrone di se ...

