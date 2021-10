Il grande freddo spaventa la Cina. Torna la spinta sul carbone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Cina ha paura, di rimanere al freddo e al buio. Succede anche questo nella seconda economia globale, dove l’inverno è tutt’altro che mite. La crisi energetica che ha colpito il Dragone, improvvisamente scopertosi ecologista e sensibile al taglio delle emissioni. Anche a costo di tagliare l’energia alle fabbriche, ridurre l’approvvigionamento delle città, lasciare al gelo la popolazione e perché no, lasciare sul campo qualche decimale di Pil. Nell’ex Celeste Impero è ormai finita l’era del consumo illimitato di energia. La Cina chiede infatti ai cittadini e alle aziende di risparmiare e di avere pazienza davanti ai tagli improvvisi di corrente. Colpa degli obiettivi draconiani carbon free certo, ma anche del costo delle materie prime o della razionalizzazione delle risorse. Tre motivi che, messi insieme, in questi giorni stanno ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Laha paura, di rimanere ale al buio. Succede anche questo nella seconda economia globale, dove l’inverno è tutt’altro che mite. La crisi energetica che ha colpito il Dragone, improvvisamente scopertosi ecologista e sensibile al taglio delle emissioni. Anche a costo di tagliare l’energia alle fabbriche, ridurre l’approvvigionamento delle città, lasciare al gelo la popolazione e perché no, lasciare sul campo qualche decimale di Pil. Nell’ex Celeste Impero è ormai finita l’era del consumo illimitato di energia. Lachiede infatti ai cittadini e alle aziende di risparmiare e di avere pazienza davanti ai tagli improvvisi di corrente. Colpa degli obiettivi draconiani carbon free certo, ma anche del costo delle materie prime o della razionalizzazione delle risorse. Tre motivi che, messi insieme, in questi giorni stanno ...

