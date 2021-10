GTA Remastered Trilogy si avvicina? La raccolta compare su Rockstar Launcher

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono emerse ulteriori prove che indicano l'uscita della trilogia remaster di Grand Theft Auto di cui si parla da tempo. @videotech su Twitter ha esaminato il back-end dell'ultimo aggiornamento diGamese ha trovato slot per Grand Theft Auto III, San Andreas e Vice City. La notizia arriva meno di una settimana dopo che il Korea's Game Rating and Administration Committee ha pubblicato una valutazione per Grand Theft Auto: The- The Definitive Edition. Leggi altro...