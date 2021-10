Grande Fratello, regia lascia il microfono aperto, arrivano le scuse: “Frasi inopportune” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Grande Fratello, dopo la gaffe della regia di lunedì scorso, arrivano le scuse ai telespettatori da parte della produzione di Grande Fratello Vip Al Grande Fratello arrivano le scuse: “La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate Frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili”. La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate Frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021), dopo la gaffe delladi lunedì scorso,leai telespettatori da parte della produzione diVip Alle: “La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciateche, benché non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili”. La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciateche, benché non fossero rivolte ai ...

