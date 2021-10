Ghost Recon Frontline | un boccone amaro per i fan della saga

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) A concludere il “Tom Clancy’s20th Anniversary” di ieri sul canale Youtube di Ubisoft è stata la presentazione del prossimo capitolosparatutto: il trailer di. Tuttavia, l’ultimo progetto di casa Ubisoft non centra il bersaglio, portando il malcontento tra i giocatori dopo la presentazione del trailer. Ubisoft era a lavoro da tre anni su questo nuovo progetto che prevede una modalità di gioco PvP in Free-to-play: la scelta tattica è in totale libertà per il giocatore, con multiplayer da tutto il mondo fino a 100 giocatori e squadre strutturate per classi (per un gioco su misura), il tutto nel mondo aperto Drakemoor Island. Tutto questo non sembra però soddisfare le aspettative dei fan che preferirebbero, almeno dai primi ...

Una struttura oramai piuttosto vetusta e ripetitiva, che abbiamo visto più volte negli ultimi anni, in questo caso parecchio assimilabile aWildlands . Un'ossatura talmente chiara e ...Ubisoft ha appena inaugurato una nuova promozione per poter riscattare un nuovo gioco gratis su PC , disponibile senza che sia necessario alcun costo aggiuntivo. Si tratta di Tom Clancy's, il primo capitolo della storica serie, la cui ultima uscita ufficiale è stata Breakpoint : potrete ottenerlo gratis per un periodo limitato e, dopo il riscatto, sarà vostro per sempre. ...Il Computex 2022, la fiera dell'hardware e della tecnologia, si terrà in presenza tra il 24 e il 27 maggio del prossimo anno. Un ritorno, si spera in grande stile, dopo due anni di formato virtuale a ...Il gioco uscirà nel 2022 e sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e in streaming su Google Stadia. A sorpresa Ubisoft ha presentato Ghost Recon Frontline, una nuova battle royale ...