Formazione imprenditoriale e di sviluppo di idee d'impresa, online la tappa finale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Avrà luogo mercoledì 6 ottobre alle ore 16.30 presso l'aula conferenze Sant'Agostino dell'Università degli Studi di Bergamo la tappa finale dell'undicesima edizione di Start Cup Bergamo, il progetto di Formazione imprenditoriale e di sviluppo di idee d'impresa a contenuto innovativo dell'Ateneo orobico. Puoi seguire l'evento da qui online.

fondpesenti_it : 6 ottobre 16:30 | Start Cup Bergamo XI Edizione: Finale e Premio Speciale Fondazione Pesenti, S. Agostino BG. Anche… - ServiziAlLavoro : Amministrative, incontro sull'economica con Chiassai e Crosetto: “A Montevarchi e nel ... Serve mettere in campo po… - AngelaCreta : RT @annaljsa: Dobbiamo investire nella formazione, promuovere la diffusione delle competenze e dei talenti nel pubblico e sostenere il proc… - AnnalisaTuri : ?? Opportunità di formazione imprenditoriale #inventaGiovani?? ?? Al via il prossimo 18 ottobre in modalità online. P… - Fondazione_FID : RT @annaljsa: Dobbiamo investire nella formazione, promuovere la diffusione delle competenze e dei talenti nel pubblico e sostenere il proc… -