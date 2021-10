Fiorentina: Vlahovic, ipotesi via a gennaio. Viola su Scamacca e Berardi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il rifiuto di Dusan Vlahovic, e del suo procuratore, di rinnovare il contratto con la Fiorentina, danno una svolta alle aspettative della società e dei tifosi. L'ipotesi che Vlahovic venga ceduto già a gennaio viene valutata con attenzione. I retroscena della trattativa saltata. Contemporaneamente, si fanno i nomi dei possibili arrivi: Berardi, Scamacca, il giovane Lucca del Pisa e anche, più, staccato, Borja Mayoral L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il rifiuto di Dusan, e del suo procuratore, di rinnovare il contratto con la, danno una svolta alle aspettative della società e dei tifosi. L'chevenga ceduto già aviene valutata con attenzione. I retroscena della trattativa saltata. Contemporaneamente, si fanno i nomi dei possibili arrivi:, il giovane Lucca del Pisa e anche, più, staccato, Borja Mayoral L'articolo proviene da Firenze Post.

