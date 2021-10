Epatite C | donne in carcere si ammalano il doppio degli uomini

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Inlesipiùcon un rischio di contrarre l’(20,5%) rispetto ai detenuti maschi (10,4%). Questo uno dei dati contenuti in uno studio realizzato da Rose-ReteSimspe su infezioni daC e Hiv in. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

Lo studio realizzato da Rose - ReteSimspe ha affrontato le infezioni da Hiv e daC nelledetenute in diverse carceri italiane. La coordinatrice responsabile è Elena Rastrelli (...Lo studio è stato realizzato da ROSE , un network genere - specifico di SIMSPe sulla salute delledetenute e ha affrontato le infezioni da Hiv e daC nelledetenute in diverse ...Le donne in carcere si ammalano più degli uomini e hanno un rischio doppio di contrarre l'Epatite C rispetto ai detenuti maschi. È quanto è emerso da uno studio realizzato da Rose - Rete donne Simspe, ...La regione Lombardia nella sua banca dati registra che oltre il 75% delle persone con malattia epatica ha oltre 3 patologie, la Campania è invece l’unica regione che ha elaborato dei dati sui costi de ...