Elodie per Dayane Mello a Le Iene: “Non dobbiamo mai sentirci in colpa” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le Iene, nella prima puntata in onda il 5 ottobre 2021, sono volate in Brasile per seguire la vicenda legata a Dayane Mello . In queste ultime settimane, soprattutto sui social, si è molto parlato di quello che sta succedendo alla modella brasiliana nel reality A Fazenda ma per la prima volta ieri se n’è parlato anche in tv. Dopo il servizio di Roberta Rei che ha spiegato che cosa accade a Dayane e che cosa le è successo, Elodie ha regalato al pubblico di Italia 1 un monologo per Dayane ma anche per tutte le donne vittime di abusi che spesso si sentono in colpa. E come potrebbe essere altrimenti in una società malata come la nostra? Ne è la dimostrazione anche quello che è successo mentre Elodie parlava. Lei ci raccontava della sua vita, di qualcosa di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le, nella prima puntata in onda il 5 ottobre 2021, sono volate in Brasile per seguire la vicenda legata a. In queste ultime settimane, soprattutto sui social, si è molto parlato di quello che sta succedendo alla modella brasiliana nel reality A Fazenda ma per la prima volta ieri se n’è parlato anche in tv. Dopo il servizio di Roberta Rei che ha spiegato che cosa accade ae che cosa le è successo,ha regalato al pubblico di Italia 1 un monologo perma anche per tutte le donne vittime di abusi che spesso si sentono in. E come potrebbe essere altrimenti in una società malata come la nostra? Ne è la dimostrazione anche quello che è successo mentreparlava. Lei ci raccontava della sua vita, di qualcosa di ...

