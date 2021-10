Elezioni Roma, Gualtieri: “No M5S in Giunta? Confermo” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo il voto alle Elezioni di Roma e in caso di vittoria, Roberto Gualtieri conferma il no al M5S in Giunta? “L’ho detto, sono abituato a dire le stesse cose sia prima del primo turno sia dopo il secondo. Siamo abituati a fare ciò che diciamo”, spiega il candidato del centrosinistra a margine di un sopralluogo al Ponte di Ferro, insieme a Gianluca Lanzi candidato presidente del Municipio XI e Amedeo Ciaccheri candidato del Municipio VIII. “Ringrazio molto Matteo Renzi per il sostegno che ha espresso per la mia candidatura. Abbiamo le carte in regola per governare Roma e farla cambiare”, sottolinea ancora Gualtieri che su Calenda spiega: “Ci stiamo sentendo, scambiando messaggi. Rispetto il suo lavoro, mi farebbe piacere un suo sostegno, non mi sognerei mai di darlo per scontato ma ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo il voto alledie in caso di vittoria, Robertoconferma il no al M5S in? “L’ho detto, sono abituato a dire le stesse cose sia prima del primo turno sia dopo il secondo. Siamo abituati a fare ciò che diciamo”, spiega il candidato del centrosinistra a margine di un sopralluogo al Ponte di Ferro, insieme a Gianluca Lanzi candidato presidente del Municipio XI e Amedeo Ciaccheri candidato del Municipio VIII. “Ringrazio molto Matteo Renzi per il sostegno che ha espresso per la mia candidatura. Abbiamo le carte in regola per governaree farla cambiare”, sottolinea ancorache su Calenda spiega: “Ci stiamo sentendo, scambiando messaggi. Rispetto il suo lavoro, mi farebbe piacere un suo sostegno, non mi sognerei mai di darlo per scontato ma ...

Advertising

aldotorchiaro : A Roma lista #M5S prende 11.7%, mentre Azione+ItaliaViva unite nella civica il 17%. Esiste un polo riformista desti… - you_trend : ?? Risultati quasi definitivi delle elezioni comunali a #Roma (2526 sezioni scrutinate su 2603): Michetti (CDX) 30,2… - fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - sabrinaEx5S : RT @Cassio39592131: Ecco alcuni dei candidati presentati dal centrodestra??????? E in molti casi sono stati pure eletti! Poi nn lamentiamoci… - cigurt88 : RT @fattoquotidiano: Elezioni Roma, Gualtieri risponde a Calenda: “No M5s in giunta? Lo confermo. Abituato a non cambiare opinione tra un t… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Roma Raccolta differenziata del vetro, le donne sono più brave Read More In Evidenza Calenda: 'Voti? Non sono miei e non posso cederli' 6 Ottobre 2021 Dopo i ballottaggi per le elezioni di Roma e del suo sindaco, "saremo all'opposizione sia che vinca Michetti ...

Austria: favoreggiamento della corruzione, indagato cancelliere Kurz Read More In Evidenza Calenda: 'Voti? Non sono miei e non posso cederli' 6 Ottobre 2021 Dopo i ballottaggi per le elezioni di Roma e del suo sindaco, "saremo all'opposizione sia che vinca Michetti ...

Elezioni Roma, ecco come cambierà il consiglio comunale. Crollo M5S: da 29 eletti a 4 Repubblica Roma Amministrative: centro sinistra bene ma non benissimo, problema politico è bassa partecipazione “Stiamo vivendo una terza crisi istituzionale: dopo quella di tangentopoli e dei debiti sovrani, la crisi scoppiata con la pandemia conferma sempre di più la debolezza dei partiti. Coinvolgere i citta ...

Amministrative, Perilli (M5S): “Raggi penalizzata da campagne mediatiche” Gianluca Perilli, senatore del M5S, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. S ...

Read More In Evidenza Calenda: 'Voti? Non sono miei e non posso cederli' 6 Ottobre 2021 Dopo i ballottaggi per ledie del suo sindaco, "saremo all'opposizione sia che vinca Michetti ...Read More In Evidenza Calenda: 'Voti? Non sono miei e non posso cederli' 6 Ottobre 2021 Dopo i ballottaggi per ledie del suo sindaco, "saremo all'opposizione sia che vinca Michetti ...“Stiamo vivendo una terza crisi istituzionale: dopo quella di tangentopoli e dei debiti sovrani, la crisi scoppiata con la pandemia conferma sempre di più la debolezza dei partiti. Coinvolgere i citta ...Gianluca Perilli, senatore del M5S, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. S ...