Eduardo Scarpetta si confessa: "La mia famiglia non voleva che facessi l'attore" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Eduardo Scarpetta, figlio di Mario Scarpetta e pronipote del famosissimo Eduardo Scarpetta, è arrivato alla ribalta attraverso il piccolo schermo, interpretando diversi personaggi che lo hanno fatto amare dal pubblico. Sembra che nessuno della sua famiglia, nonostante siano tutti artisti, fosse compiaciuto della sua scelta di diventare un attore avrebbero voluto che diventasse il calciatore. In un'intervista al 'Corriere della Sera', Eduardo Scarpetta si confessa, ricordando i primi tempi in cui lavorava al teatro con suo padre, per poi passare alla recitazione sul piccolo schermo prima nella fiction 'Capri', poi ne 'L'amica Geniale', e infine nel ruolo di Renato Carosone in 'Carosello Carosone'. Passa poi al grande ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 6 ottobre 2021), figlio di Marioe pronipote del famosissimo, è arrivato alla ribalta attraverso il piccolo schermo, interpretando diversi personaggi che lo hanno fatto amare dal pubblico. Sembra che nessuno della sua, nonostante siano tutti artisti, fosse compiaciuto della sua scelta di diventare unavrebbero voluto che diventasse il calciatore. In un'intervista al 'Corriere della Sera',si, ricordando i primi tempi in cui lavorava al teatro con suo padre, per poi passare alla recitazione sul piccolo schermo prima nella fiction 'Capri', poi ne 'L'amica Geniale', e infine nel ruolo di Renato Carosone in 'Carosello Carosone'. Passa poi al grande ...

Advertising

dumurin : RT @EnfantProdige: Casting News Netflix Tobia De Angelis ed Eduardo Scarpetta in 'Lidia' protagonista Matilda De Angelis Carolina Cresce… - CIAfra73 : RT @EnfantProdige: Casting News Netflix Tobia De Angelis ed Eduardo Scarpetta in 'Lidia' protagonista Matilda De Angelis Carolina Cresce… - _aliskiren : @Lem_e_Laika Bellissimo! Ne approfitto per una domanda. In 'Qui rido io', il film di Mario Martone, c'è una scena i… - SimonaCroisette : RT @EnfantProdige: Casting News Netflix Tobia De Angelis ed Eduardo Scarpetta in 'Lidia' protagonista Matilda De Angelis Carolina Cresce… - Spectra_anna : RT @EnfantProdige: Casting News Netflix Tobia De Angelis ed Eduardo Scarpetta in 'Lidia' protagonista Matilda De Angelis Carolina Cresce… -