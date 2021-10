E adesso Gualtieri dice: “Raggi ha fatto anche cose buone” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Speranza non tanto remota. Roberto Gualtieri, a Roma, confida nei prossimi giorni in una dichiarazione “a titolo personale” di Giuseppe Conte in vista del ballottaggio. Tipo: “Ho lavorato spalla a spalla con Roberto a Palazzo Chigi quando ci furono la pandemia e il lockdown. So bene di che pasta è fatto. E voterò per lui”. A Torino, raccontano che Stefano Lo Russo si aspetti altrettanto dalla ex sfidante grillina Valentina Sganga. I contatti tra i due sono già in corso. Si tratta, dicono sotto la Mole, di far sbollire l’adrenalina del primo turno. Il complicato asse rossogiallo (Pd-M5s) passa dunque dalle capitali d’Italia. La prima e l’attuale. Gli equilibri però sono delicatissimi e una parola fuori posto non può che creare scompigli. Meglio andarci cauti. anche perché i problemi sono dentro il M5s. Sia Virginia ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Speranza non tanto remota. Roberto, a Roma, confida nei prossimi giorni in una dichiarazione “a titolo personale” di Giuseppe Conte in vista del ballottaggio. Tipo: “Ho lavorato spalla a spalla con Roberto a Palazzo Chigi quando ci furono la pandemia e il lockdown. So bene di che pasta è. E voterò per lui”. A Torino, raccontano che Stefano Lo Russo si aspetti altrettanto dalla ex sfidante grillina Valentina Sganga. I contatti tra i due sono già in corso. Si tratta, dicono sotto la Mole, di far sbollire l’adrenalina del primo turno. Il complicato asse rossogiallo (Pd-M5s) passa dunque dalle capitali d’Italia. La prima e l’attuale. Gli equilibri però sono delicatissimi e una parola fuori posto non può che creare scompigli. Meglio andarci cauti.perché i problemi sono dentro il M5s. Sia Virginia ...

