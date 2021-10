Dopo 7 mesi nessuna riduzione efficacia dei vaccini mRna, il report Iss (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A sette mesi dalla vaccinazione non si registra una riduzione dell’efficacia dei vaccini Covid-19 a mRna nella popolazione generale, che rimane dell?89%. Anche contro il ricovero e il decesso la protezione resta elevata (96% e 99%) a sei mesi dalla seconda dose. Mentre si osserva una lieve diminuzione nella protezione dall’infezione in alcuni gruppi specifici come negli immuno-compromessi o con patologie. Lo afferma il quarto report a cura del Gruppo di lavoro ISS e Ministero della Salute che ha esaminato i dati di più di 29 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino a mRna. L’efficacia è stata valutata confrontando l’incidenza di infezioni (sintomatiche e asintomatiche), ricoveri e decessi a diversi intervalli ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A settedalla vaccinazione non si registra unadell’deiCovid-19 anella popolazione generale, che rimane dell?89%. Anche contro il ricovero e il decesso la protezione resta elevata (96% e 99%) a seidalla seconda dose. Mentre si osserva una lieve diminuzione nella protezione dall’infezione in alcuni gruppi specifici come negli immuno-compromessi o con patologie. Lo afferma il quartoa cura del Gruppo di lavoro ISS e Ministero della Salute che ha esaminato i dati di più di 29 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino a. L’è stata valutata confrontando l’incidenza di infezioni (sintomatiche e asintomatiche), ricoveri e decessi a diversi intervalli ...

