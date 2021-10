Dj Aniceto | Discoteche non sono lager | in qualunque modo bisogna ripartire”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Lenonun. Mi piace pensare che la politica e Draghi abbiano recepito il mio messaggio tramite il mio tatuaggio del green pass come simbolo di ripartenza nelle. E di questo li ringrazio dal profondo del cuore. In”. Lo dice all’Adnkronos Dj, in riferimento all’indicazione del Cts per la riapertura dellecon una capienza del 35% al chiuso e del 50% all’aperto. “L’importante è la ripartenza e piano piano ce la faremo – auspica– Da dj accetterei anche una capienza al 10%. Capisco i proprietari ma l’importante è che l’opinione pubblica non veda più noi dj come assassini e i locali come un moderno ...

'Non sono un criminale - aggiunge- ma semplicemente una persona che segue le regole e che ...un tattoo per me simbolo di ripartenza per le vaccinazioni e per la riapertura delle. E ...Dj, tatuaggio del Green Pass sul cuore/ "Ora riapriamo leAOSTA - La decisione annunciata dal Governo Draghi di aumentare la capienza di cinema, teatri, stadi e concerti si contrappone al perdurare del silenzio tombale ...“Sono dispiaciuto per le tante offese ricevute sul web, sono stato trattato come un terrorista per il mio tatuaggio sul cuore del green pass dedicato a Mario Draghi, annunciato dalla nota agenzia di s ...