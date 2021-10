Controlli del territorio: quattro arresti per rapine, furti e maltrattamenti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – Il primo a finire in manette è stato un cittadino algerino. Ieri pomeriggio, intorno alle 15.00 in via Gabriele D’Annunzio, gli agenti della Polizia di Stato del I^ Distretto Trevi Campo Marzio, hanno arrestato un 20enne, resosi responsabile di furto con destrezza. Il giovane, dopo aver derubato una cittadina tedesca, ha cercato di scappare, ma è stato bloccato dai poliziotti in servizio per il controllo del territorio. Dovrà rispondere invece di rapina aggravata un romeno di 27 anni. Il fatto è accaduto in via Latina in zona Tuscolano, quando lo straniero, sorpreso dai proprietari all’interno della loro casa, li ha aggrediti. Dopo averli minacciati ha cercato di fuggire, ma il tempestivo intervento dei poliziotti della Sezione Volanti e del VII Distretto San Giovanni ha permesso di bloccarlo. Le parti lese, padre e figlio, sono state refertate con 7 giorni di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – Il primo a finire in manette è stato un cittadino algerino. Ieri pomeriggio, intorno alle 15.00 in via Gabriele D’Annunzio, gli agenti della Polizia di Stato del I^ Distretto Trevi Campo Marzio, hanno arrestato un 20enne, resosi responsabile di furto con destrezza. Il giovane, dopo aver derubato una cittadina tedesca, ha cercato di scappare, ma è stato bloccato dai poliziotti in servizio per il controllo del. Dovrà rispondere invece di rapina aggravata un romeno di 27 anni. Il fatto è accaduto in via Latina in zona Tuscolano, quando lo straniero, sorpreso dai proprietari all’interno della loro casa, li ha aggrediti. Dopo averli minacciati ha cercato di fuggire, ma il tempestivo intervento dei poliziotti della Sezione Volanti e del VII Distretto San Giovanni ha permesso di bloccarlo. Le parti lese, padre e figlio, sono state refertate con 7 giorni di ...

