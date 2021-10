Come affrontare il cambio di stagione con la giusta energia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma, 06/10/2021 – Il cambio di stagione, soprattutto quando l’autunno è alle porte, porta con sé alcuni sintomi poco piacevoli ma che con la giusta attività fisica abbinata ad una sana alimentazione possono essere affrontati e superati. Stanchezza, insonnia, irritabilità sono solo alcuni fra i sintomi più comuni durante questo periodo di passaggio. Non c’è da allarmarsi, tutto ciò è naturale, è inevitabile che il corpo, dopo tre mesi di caldo e sole possa fare un po’ di fatica a adattarsi alle nuove temperature e rincominciare ad affrontare la solita routine. Con l’autunno vi giunge anche il periodo dei primi raffreddori, le temperature iniziano gradualmente ad abbassarsi e non da meno bisogna tenere in considerazione che anche le ore di luce diminuiscono e ciò va ad agire sull’equilibrio ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma, 06/10/2021 – Ildi, soprattutto quando l’autunno è alle porte, porta con sé alcuni sintomi poco piacevoli ma che con laattività fisica abbinata ad una sana alimentazione possono essere affrontati e superati. Stanchezza, insonnia, irritabilità sono solo alcuni fra i sintomi più comuni durante questo periodo di passaggio. Non c’è da allarmarsi, tutto ciò è naturale, è inevitabile che il corpo, dopo tre mesi di caldo e sole possa fare un po’ di fatica a adattarsi alle nuove temperature e rincominciare adla solita routine. Con l’autunno vi giunge anche il periodo dei primi raffreddori, le temperature iniziano gradualmente ad abbassarsi e non da meno bisogna tenere in considerazione che anche le ore di luce diminuiscono e ciò va ad agire sull’equilibrio ...

