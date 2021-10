Chiesa | “Dovevamo essere più cinici | ma è una sconfitta che ci può stare Bonucci? Espulsione severa”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Federico, esterno della Juventus e della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare ladell’Italia in Nations League contro la Spagna. Di seguito le sue parole. Sulla partita “Abbiamo perso dopo tante partite. Abbiamo fatto il record mondiale e alla fine ci stava. Poteva arrivare, è arrivato stasera. Grande merito alla Spagna.più, noi ci portiamo quello di buono fatto stasera quello di correre al massimo e fino alla fine per tutta l’Italia e per il mister. Ora non ci fermiamo, pensiamo a tornare a vincere e portare altri trofei a casa. L’inferiorità numerica? In dieci è dura. La Spagna anche in undici contro undici ci aveva messo in difficoltà ma la partita può sempre cambiare. In dieci è stata una mazzata. Abbiamo subito un gol a fine ...