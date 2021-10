Casiraghi | “Ibrahimovic da Pallone d’Oro Può giocare con Giroud”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Pierluigi, ex attaccante in Serie A e dell'Italia, ha parlato di Zlatanma non soltanto ai microfoni di 'Tuttosport'

Advertising

sportli26181512 : Casiraghi su Ibra: 'Senza Messi e Cristiano Ronaldo sarebbe stato anche da Pallone d'Oro': Pierluigi Casiraghi, ex… - PianetaMilan : .@gigicasiraghi a @tuttosport: '@Ibra_official da Pallone d'Oro. Può giocare con @_OlivierGiroud_' - @acmilan… - MilanWorldForum : Casiraghi su Ibrahimovic, su Pioli, sul Milan e sullo scudetto Le dichiarazioni -) - LALAZIOMIA : Casiraghi: 'Immobile certezza, a Sarri serve tempo. Su Ibrahimovic...' - Fantacalcio - LonigroMarco : TS, #Casiraghi: '#Ibrahimovic meritava il Pallone d'Oro' -

Ultime Notizie dalla rete : Casiraghi Ibrahimovic

I gol dinon bastano: qualche scelta discutibile dell'allenatore, e il rigore sbagliato ...che è passato alla storia come il famoso ' biscotto ' tra la Svezia (di un emergente, ...I gol dinon bastano: qualche scelta discutibile dell'allenatore, e il rigore sbagliato ...che è passato alla storia come il famoso ' biscotto ' tra la Svezia (di un emergente, ...Pierluigi Casiraghi, ex attaccante, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Tuttosport: "La sua forza mentale è evidente e non fa nemmeno niente per ...La Juventus starebbe continuando a cercare occasioni sul mercato al fine di migliorare il livello qualitativo della mediana. In questo senso - secondo quanto svelato da fichajes.net - il Ds bianconero ...