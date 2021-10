Brumotti aggredito | Fsp Polizia | “Due persone già arrestate | ma ci sono zone ‘terra di nessuno’ e certezza di impunità | lo Stato dimostri sua autorevolezza”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “già due gli arresti effettuati a seguito della grave aggressione avvenuta ieri ai danni di Vittorio, della troupe di Striscia la notizia e di alcuni agenti intervenuti per fermare l’aggressione ai loro danni. Una terza persona, l’autore materiale del ferimento del noto volto di Striscia, ha ormai i minuti contati”. Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp, dopo l’aggressione degli inviati di Striscia la notizia a San Severo in provincia di Foggia, che aggiunge: “E allora, insieme alla solidarietà per i colleghi feriti e per le altreche stavano svolgendo il proprio lavoro, vogliamo fare anche i nostri complimenti ai poliziotti impegnati in quel luogo complicato e difficile, per la loro attività pronta e instancabile. Ma questo ennesimo grave episodio di cronaca è solo l’ultima ...

Advertising

fanpage : Violenta aggressione a Vittorio #Brumotti. - elenaricci1491 : #Brumotti aggredito, Fsp #Polizia: “Due persone già arrestate, ma ci sono zone ‘terra di nessuno’ e certezza di imp… - forzearmatenews : #Brumotti aggredito, Fsp #Polizia: “Due persone già arrestate, ma ci sono zone ‘terra di nessuno’ e certezza di imp… - infoitinterno : L'inviato di 'Striscia' Vittorio Brumotti aggredito in Puglia mentre documenta spaccio di droga - infoitinterno : Vittorio Brumotti di nuovo aggredito mentre “documenta” lo spaccio per Striscia -

Ultime Notizie dalla rete : Brumotti aggredito

Come è accaduto a Vittorio, che è statoed è finito in ospedale. E' già da un anno che il giornalista, con la sua bicicletta, gira l'Italia in cerca delle maggiori piazze di ...Italia. Stava registrando un servizio insieme alla sua troupe per documentare lo spaccio di droga in una città del sud Italia quando è stato prima accerchiato e poida una decina di persone.Brumotti, secondo quanto comunica una nota di “Striscia”, è stato inseguito e accerchiato, e poi colpito con pugni sul volto che gli hanno procurato un trauma giudicato guaribile in trenta giorni. Rag ...Mazzetti (Fsp Polizia): “Esistono zone terra di nessuno in cui lo Stato deve dimostrare la propria superiorità” ...