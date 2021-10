Brasile | Casemiro indisponibile a causa di un problema al dente del giudizio

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Grande assenza per il, che in questi giorni affronterà Venezuela, Colombia e Uruguay per le qualificazioni al Mondiale in Qatar.non sarà a disposizione del ct Tite adi unaldel. “Siamo rimasti in contatto con il Real Madrid e il giocatore. Abbiamo ricevuto dal club gli esami e il referto medico che mostrano un processo infettivo aldelcon indicazione di riposo assoluto e impossibilità di allenamento nei prossimi cinque giorni” ha detto Rodrigo Lasmar, medico della squadra brasiliana. Il centrocampista sarà dunque costretto a rimanere in Spagna, e al suo posto è stato chiamato Douglas Luiz. SportFace.

