Bonus sanificazione 2021, domande al via: come richiederlo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 191910/2021 vengono definiti i criteri e le istruzioni per poter usufruire del cosiddetto Bonus sanificazione 2021, il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione previsto dal Decreto Sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73). L’Agenzia delle Entrate ha anche reso disponibile il modulo per la comunicazione delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. La richiesta potrà essere trasmessa dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, esclusivamente con modalità telematiche. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i dettagli e come presentare domanda per fruire del Bonus sanificazione ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 191910/vengono definiti i criteri e le istruzioni per poter usufruire del cosiddetto, il credito d’imposta per lae l’acquisto dei dispositivi di protezione previsto dal Decreto Sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio, n. 73). L’Agenzia delle Entrate ha anche reso disponibile il modulo per la comunicazione delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto. La richiesta potrà essere trasmessa dal 4 ottobre al 4 novembre, esclusivamente con modalità telematiche. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i dettagli epresentare domanda per fruire del...

