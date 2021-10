Anticipazioni Una Vita, Puntate 11-16 Ottobre 2021: Laura Incaricata di Assassinare Felipe! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Anticipazioni Una Vita, trama Puntate dall’11 al 16 Ottobre 2021: Velasco non sa come liberarsi di Felipe e dà un incarico sconvolgente a Laura. Intanto per Ildefonso la situazione non fa che peggiorare… Nelle prossime Puntate di Una Vita, uno dei personaggi centrali continuerà ad essere quello di Genoveva, insieme a Laura e a Velasco. La domestica si troverà a dover accettare un compito estremamente difficile, mentre la situazione tra Camino ed Ildefonso sarà sempre più compromessa. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una Vita: dove eravamo rimasti Camino rivela ad Anabel tutti i suoi segreti, compresa la sterilità di Ildefonso. Intanto Marcos organizza la festa di ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 6 ottobre 2021)Una, tramadall’11 al 16: Velasco non sa come liberarsi di Felipe e dà un incarico sconvolgente a. Intanto per Ildefonso la situazione non fa che peggiorare… Nelle prossimedi Una, uno dei personaggi centrali continuerà ad essere quello di Genoveva, insieme ae a Velasco. La domestica si troverà a dover accettare un compito estremamente difficile, mentre la situazione tra Camino ed Ildefonso sarà sempre più compromessa. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una: dove eravamo rimasti Camino rivela ad Anabel tutti i suoi segreti, compresa la sterilità di Ildefonso. Intanto Marcos organizza la festa di ...

