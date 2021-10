Veneto Classic 2021: si parte a Venezia, percorso impegnativo. Pozzato: “La vogliamo nel World Tour 2022” (Di martedì 5 ottobre 2021) Il 17 ottobre 2021 si correrà la prima edizione della Veneto Classic, corsa ciclistica che fa parte del progetto Ride The Dreamland e che punta a entrare nel World Tour nei prossimi anni. Il ciclismo professionistico torna grande protagonista in Veneto, lungo un percorso estremamente impegnativo, ricco di strappi e di tratti esigenti. Sono previsti 207 km con un dislivello complessivo di 2450 metri. Si partirà da Venezia, per spostarsi verso la Marca Trevigiana e affrontare l’ostica asperità di Ca’ del Poggio. Successivamente si attraverserà la provincia di Belluno, ai piedi delle Dolomiti, per poi scendere a Possagno. Successivamente sono previste la salita della Rosina e il doppio passaggio sul muro de La Tisa a ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) Il 17 ottobresi correrà la prima edizione della, corsa ciclistica che fadel progetto Ride The Dreamland e che punta a entrare nelnei prossimi anni. Il ciclismo professionistico torna grande protagonista in, lungo unestremamente, ricco di strappi e di tratti esigenti. Sono previsti 207 km con un dislivello complessivo di 2450 metri. Si partirà da, per spostarsi verso la Marca Trevigiana e affrontare l’ostica asperità di Ca’ del Poggio. Successivamente si attraverserà la provincia di Belluno, ai piedi delle Dolomiti, per poi scendere a Possagno. Successivamente sono previste la salita della Rosina e il doppio passaggio sul muro de La Tisa a ...

Advertising

bicimagazineit : Veneto Classic: domenica 17 ottobre 2021, partenza da Venezia e arrivo a Bassano del Grappa (VI). Doppio passaggio… - bikenewsPhoto : VENETO CLASSIC – L’INEDITA CORSA NATA CLASSICA E DESTINATA A DIVENTARE UNA WORLD TOUR #bikenews @bikenewsPhoto… - TeoMatt89 : @umberto_seveso Vero! E poi ancora Giro di Sardegna, Giro del Veneto e Veneto Classic ?? - bicimagazineit : Veneto Classic: domenica 17 ottobre 2021, partenza da Venezia e arrivo a Bassano del Grappa (VI). Doppio passaggio… - dratpirsna : It certainly is the year of Italians. And it's not over yet. Still to come: - Coppa Bernocchi - Tre Valli Varesine… -