Roma, lesione al flessore per Smalling: out 20 giorni (Di martedì 5 ottobre 2021) La Roma si è ritrovata stamani a Trigoria per l’allenamento dopo il giorno di riposo concesso da José Mourinho. Sul campo erano assenti i nazionali e Chris Smalling, nuovamente ai box per infortunio. Il centrale inglese sul finire della sfida con l’Empoli aveva accusato dei crampi, ma il fastidio non è scomparso con il passare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Lasi è ritrovata stamani a Trigoria per l’allenamento dopo il giorno di riposo concesso da José Mourinho. Sul campo erano assenti i nazionali e Chris, nuovamente ai box per infortunio. Il centrale inglese sul finire della sfida con l’Empoli aveva accusato dei crampi, ma il fastidio non è scomparso con il passare L'articolo

