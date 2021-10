Pigneto | si apre voragine profonda tre metri

(Di martedì 5 ottobre 2021) Lunga ottotre. Tanto misura lache si è aperta oggi in una strada del, in via di Villa Serventi, durante i lavori di pavimentazione. Da capire ancora la causa, le precipitazioni che da ore investono la Capitale potrebbero aver influito. Sul posto, immediato l’intervento di Vigili del fuoco e la Polizia locale, oltre ad Acea e Italgas. Sono ancora in corso accertamenti per verificare la causa, al momento si ipotizza una rottura idrica. Il tratto di strada che va dal civico 13 al civico 9 di Villa Serventi è stato chiuso al traffico. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

È lunga 8 metri e profonda 3 la voragine che si è aperta oggi al, all'altezza del civico 17 di via di Villa Serventi. Si ipotizza una probabile rottura idrica , ma sono ancora in corso ...Lunga otto metri, profonda tre. Tanto misura la voragine che si è aperta oggi in una strada del Pigneto, in via di Villa Serventi, durante i lavori di pavimentazione. Da capire ancora la causa, le pre ...Condividi . Una voragine lunga circa 8 metri e profonda 3 si è aperta martedì mattina in via di Villa Serventi, al Pigneto, durante dei lavori stradali di pavimentazione della v ...