(Di martedì 5 ottobre 2021) È l'estate dell'Italia. Non solo le vittorie di Euro2020, il record di medaglie battuto alle Olimpiadi di Tokyo, il trionfo di Filippo Ganna nel Mondiale di cronometro su sta in Belgio, perché Sonnyha vinto scorsa settimana la 18ª. Rimasta però indigesta ai nostri cugini francesi. Le Dauphiné Libéré, l'antico quotidiano regionale transalpino, ha scritto duramente che il successo del bresciano "getta una nuova pietra in un mare di sospetti e si porta dietro l'del dubbio". E ancora: "Certo — prosegue l'articolo —non è mai stato trovato positivo all'antie all'ultimo Tour de France la perquisizione nell'albergo della sua squadra, la Bahrain-Merida, non sembra aver dato risultati, ma la vittoria di un debuttante ...

Non tutti domenica hanno esultato per la storica vittoria di Sonny Colbrelli nella 118ª Parigi-Roubaix che, in particolare, è rimasta sullo stomaco ai nostri cugini francesi. di Marco Bonarrigo. I gio ...Marco Bonarrigo per corriere.it sonny colbrelli vince la parigi roubaix 8 Non tutti l'hanno presa bene. Non tutti domenica hanno esultato per la storica vittoria di Sonny Colbrelli nella 118ª Parigi-R ...