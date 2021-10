Nobel per la Fisica 2021, tra i vincitori c’è anche l’italiano Giorgio Parisi. Premiati il giapponese Manabe e il tedesco Hasselmann (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Nobel per la Fisica 2021 è stato assegnato e tra i vincitori c’è anche l’italiano Giorgio Parisi. Il prestigioso premio è stato assegnato al giapponese Syukuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann. Il fisico italiano è stato premiato per le sue ricerche sui sistemi complessi. Manabe e Hasselmann hanno avuto il riconoscimento per le loro ricerche su modelli climatici e il riscaldamento globale. Lo scienziato – che viene premiato per studi iniziati 40 anni fa come lui stesso ha spiegato – chiamato al telefono dalla commissione ha ringraziato e rispondendo a una domanda ha fatto un appello “sull’urgenza di affrontare un l’emergenza climatica per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilper laè stato assegnato e tra ic’è. Il prestigioso premio è stato assegnato alSyukuroe alKlaus. Il fisico italiano è stato premiato per le sue ricerche sui sistemi complessi.hanno avuto il riconoscimento per le loro ricerche su modelli climatici e il riscaldamento globale. Lo scienziato – che viene premiato per studi iniziati 40 anni fa come lui stesso ha spiegato – chiamato al telefono dalla commissione ha ringraziato e rispondendo a una domanda ha fatto un appello “sull’urgenza di affrontare un l’emergenza climatica per il ...

