Morto a 18 anni in scooter, l'addio degli amici: abbracciati per tutto il tempo (Di martedì 5 ottobre 2021) Perugia, 5 ottobre 2021 - Sono stati abbracciati per tutta la cerimonia, intorno alla bara. Gli amici di Alessio Galletti , Morto a 18 anni mercoledì scorso in un incidente con lo scooter a pochi ... Leggi su lanazione (Di martedì 5 ottobre 2021) Perugia, 5 ottobre 2021 - Sono statiper tutta la cerimonia, intorno alla bara. Glidi Alessio Galletti ,a 18mercoledì scorso in un incidente con loa pochi ...

Ultime Notizie dalla rete : Morto anni Morto a 18 anni in scooter, l'addio degli amici: abbracciati per tutto il tempo Perugia, 5 ottobre 2021 - Sono stati abbracciati per tutta la cerimonia, intorno alla bara. Gli amici di Alessio Galletti , morto a 18 anni mercoledì scorso in un incidente con lo scooter a pochi metri da casa, non hanno mai smesso di piangere. "Ciao Gallo" c'era scritto sulle loro felpe, con una foto di Alessio: come a ...

Covid oggi Italia, 2.466 contagi e 50 morti: bollettino 5 ottobre ... 15% tra 60 e 79 anni, 12% ha 80 anni o più). PUGLIA - Sono 126 i contagi da covid 19 in Puglia oggi, 5 ottobre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della regione. E' stato registrato un morto. ...

Morto a 75 anni l’ex dirigente Pio Biagini il Resto del Carlino Diocesi: Novara, morto a 93 anni don Primo Tosi. Giovedì in cattedrale i funerali presieduti da mons. Brambilla Verranno celebrati domani mattina, nella cattedrale di Novara, i funerali di don Primo Tosi. Il sacerdote è morto nella serata di ieri, lunedì 4 ottobre, presso la sua abitazione nella canonica del du ...

Mondo del calcio in lutto: morto Nikolaos Tsoumanis, calciatore greco di 31 anni Mondo del calcio in lutto: il calciatore greco Nikolaos Tsoumanis, 31 anni, è stato trovato morto nella sua automobile dagli agenti della polizia locale.

