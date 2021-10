Mimmo Lucano resta fuori dal Consiglio Regionale in Calabria (Di martedì 5 ottobre 2021) I sondaggi avevano già dato un’indicazione che è stata confermata dall’esito finale dello spoglio: Mimmo Lucano non entrerà a far parte del prossimo Consiglio Regionale in Calabria. L’ex sindaco di Riace, infatti, si era candidato con una lista in sostegno di Luigi De Magistris. La tornata elettorale, però, non lo ha premiato: quel 2,49% di consensi ottenuti (che equivalgono a 18.235 voti) non hanno permesso a “Un’altra Calabria è possibile” di superare la soglia di sbarramento. Mimmo Lucano non è stato eletto in Calabria Dopo la condanna in primo grado a 13 anni e due mesi, arrivata la scorsa settimana, l’ex primo cittadino di Riace non è riuscito a entrare nel Consiglio Regionale calabrese. I due ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) I sondaggi avevano già dato un’indicazione che è stata confermata dall’esito finale dello spoglio:non entrerà a far parte del prossimoin. L’ex sindaco di Riace, infatti, si era candidato con una lista in sostegno di Luigi De Magistris. La tornata elettorale, però, non lo ha premiato: quel 2,49% di consensi ottenuti (che equivalgono a 18.235 voti) non hanno permesso a “Un’altraè possibile” di superare la soglia di sbarramento.non è stato eletto inDopo la condanna in primo grado a 13 anni e due mesi, arrivata la scorsa settimana, l’ex primo cittadino di Riace non è riuscito a entrare nelcalabrese. I due ...

