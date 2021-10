Maltempo | un tornado si abbatte su Catania Il Comune | «Ci sono feriti | non uscite di casa» – I video

Leggi su open.online

(Di martedì 5 ottobre 2021) Persone ferite, alberi sradicati, lampioni caduti, traffico in tilt, seri danni alle abitazioni e agli esercizi commerciali nel centro storico. È quel che lascia dietro di sé il violentissimo nubifragio che si è abbattuto apoco prima delle 15.30 di oggi, martedì 5 ottobre. La città è stata colpita da un forte, seguito da pioggia e grandine. Immediato l’intervento del 118, dei vigili del fuoco e della protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso. Sulla pagina Facebook delsi «raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire dise non per motivi d’urgenza». Secondo quanto emerso dalle verifiche della Prefettura, che ha subito aperto un tavolo di coordinamento dei soccorsi, alcune persone ferite sarebbe in gravi condizioni. Il ...