Luce dei Tuoi Occhi: anticipazioni quarta puntata di mercoledì 13 ottobre 2021

Luce dei Tuoi Occhi - Anna Valle e Giuseppe Zeno E' Fabrizio Costa il regista di Luce dei Tuoi Occhi, la nuova fiction di Canale 5 prodotta da RTI con Banijay Studios e scritta da Eleonora Fiorini e Davide Sala. Con alle spalle diversi prodotti televisivi, tra i quali Don Matteo, Rosso San Valentino, Scomparsa e numerosi titoli della serie Purché Finisca Bene, Costa dirige stavolta le sei prime serate che racconteranno la storia di Emma (Anna Valle), il suo incontro con Enrico (Giuseppe Zeno) e la disperata ricerca della figlia che credeva perduta. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di episodio in episodio. Valentina scagiona definitivamente Enrico. Emma può concentrare le proprie indagini su Martina, la cui nascita era stata seguita dal professor ...

