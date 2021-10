Luana D’Orazio, chiuse indagini per la morte della 22enne (Di martedì 5 ottobre 2021) chiuse le indagini dalla procura di Prato sulla morte di Luana D’Orazio. La 22enne pistoiese, madre di un bimbo di 5 anni, è deceduta nell’azienda tessile di Montemurlo in provincia di Prato ‘Orditura Luana’ il 3 maggio scorso. Per la morte dell’operaia, trascinata e stritolata da un orditoio sono indagati la titolare dell’azienda, Luana Coppini, il marito Daniele Faggi, considerato l’amministratore di fatto, e il tecnico manutentore Mario Cusimano. Per tutti e tre i reati ipotizzati sono omicidio colposo e rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. L’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato oggi. Nelle prossime settimane la Procura formulerà la richiesta di rinvio a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 ottobre 2021)ledalla procura di Prato sulladi. Lapistoiese, madre di un bimbo di 5 anni, è deceduta nell’azienda tessile di Montemurlo in provincia di Prato ‘Orditura’ il 3 maggio scorso. Per ladell’operaia, trascinata e stritolata da un orditoio sono indagati la titolare dell’azienda,Coppini, il marito Daniele Faggi, considerato l’amministratore di fatto, e il tecnico manutentore Mario Cusimano. Per tutti e tre i reati ipotizzati sono omicidio colposo e rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. L’avviso di conclusione delleè stato notificato oggi. Nelle prossime settimane la Procura formulerà la richiesta di rinvio a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Chiuse le indagini, tre indagati per la morte di Luana D'Orazio #ANSA - fanpage : Sono stati raccolti 33mila euro per il futuro del piccolo Alessio, il bimbo di appena 5 anni che ha perso la madre… - qn_lanazione : Morte di Luana D'Orazio, chiuse le indagini #Prato #Pistoia - arosamor : RT @Agenzia_Ansa: Chiuse le indagini, tre indagati per la morte di Luana D'Orazio #ANSA - statodelsud : Morte Luana D’Orazio, inchiesta chiusa: tre indagati per l’incidente con l’orditoio -