"L'ho spento. E quando l'ho riacceso...": Striscia e i telefoni spiati: la clamorosa conferma di Siani | Video (Di martedì 5 ottobre 2021) Il caso dei telefoni spiati tiene banco da diverso tempo a Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci - che quest'anno si è rifatto il look affidando la conduzione a una coppia intrigante e assolutamente inedita, quella formata da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani - stavolta ha affrontato l'argomento con una chiave diversa, quella ironica. E quindi l'intervento sulla questione è stato affidato proprio a Siani, “provocato” dalla campagna di banco: “Io ti guardo e sei sempre in silenzio. Tu che sei così espansivo e che vuoi sempre dire le tue idee, come mai non dici niente di questa cosa che siamo spiati?”. A questo punto Siani ha preso la parola e si è lanciato in uno dei suoi sketch: “Certo che la voglio dire una cosa. Noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Il caso deitiene banco da diverso tempo ala Notizia. Il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci - che quest'anno si è rifatto il look affidando la conduzione a una coppia intrigante e assolutamente inedita, quella formata da Vanessa Incontrada e Alessandro- stavolta ha affrontato l'argomento con una chiave diversa, quella ironica. E quindi l'intervento sulla questione è stato affidato proprio a, “provocato” dalla campagna di banco: “Io ti guardo e sei sempre in silenzio. Tu che sei così espansivo e che vuoi sempre dire le tue idee, come mai non dici niente di questa cosa che siamo?”. A questo puntoha preso la parola e si è lanciato in uno dei suoi sketch: “Certo che la voglio dire una cosa. Noi ...

