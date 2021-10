L' ex arbitro Gavillucci | Fermare Sampdoria-Napoli? C' è stata una sola conseguenza

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 5 ottobre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Claudio. Di seguito quanto dichiarato: "Mi è costatoquel? Questo non lo so, non ho avuto ancora una risposta. Ho letto sui giornali e ho visto che purtroppo a tanti anni di distanza poco è cambiato, anzi se è cambiato è cambiato qualcosa in peggio. Episodi sempre più frequenti, anche a Udine è successa una cosa simile. Mi chiedo perché si deve arrivare a far decidere una società di dover prendere dai provvedimenti per lanciare un segnale contro certe persone, mentre invece chi dovrebbe punire non lo fa". FOTO: Imago "A seguito di quell'interruzione soltanto in Italia venne modificato leggermente il protocollo che l'UEFA prevede, ...