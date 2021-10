Inter, non si accelera per il rinnovo di Brozovic: PSG in agguato (Di martedì 5 ottobre 2021) La prossima estate scadrà il contratto di Brozovic, ma in casa Inter non c’è ancora stata una svolta nella trattativa per il rinnovo. Il PSG è alla finestra Simone Inzaghi cerca di trovare l’assetto ideale in campo per Marcelo Brozovic, liberandolo dalla marcatura degli avversari. Ma non solo sul terreno di gioco. Il nazionale croato è una fonte basilare per il gioco nerazzurro e quando viene ingabbiato la squadra campione d’Italia fatica nella manovra. Pressing che si manifesta anche sul mercato per il giocatore, in scadenza la prossima estate con l’Inter. Stando a Tuttosport ancora non ci sono accelerate sostanziali per il prolungamento con i grandi club stranieri che restano alla finestra per Brozovic: tra questi ci sarebbe anche il PSG. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) La prossima estate scadrà il contratto di, ma in casanon c’è ancora stata una svolta nella trattativa per il. Il PSG è alla finestra Simone Inzaghi cerca di trovare l’assetto ideale in campo per Marcelo, liberandolo dalla marcatura degli avversari. Ma non solo sul terreno di gioco. Il nazionale croato è una fonte basilare per il gioco nerazzurro e quando viene ingabbiato la squadra campione d’Italia fatica nella manovra. Pressing che si manifesta anche sul mercato per il giocatore, in scadenza la prossima estate con l’. Stando a Tuttosport ancora non ci sonote sostanziali per il prolungamento con i grandi club stranieri che restano alla finestra per: tra questi ci sarebbe anche il PSG. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...

Advertising

Inter : ???? | #BUU Non c'è distanza, cultura o generazione che possa dividerci, perché siamo fratelli e sorelle del mondo.… - Gazzetta_it : Altrimenti ci arrabbiamo: ma l'@Inter non può vivere sempre di rimonte - stebellentani : L’Inter ha sempre tutti i media contro, non é accettato che un episodio dubbio possa venire deciso in altro modo ch… - gigi_napoli1954 : RT @Inter: ???? | #BUU Non c'è distanza, cultura o generazione che possa dividerci, perché siamo fratelli e sorelle del mondo. Siamo con t… - mikaelsonbabee : RT @Inter: ???? | #BUU Non c'è distanza, cultura o generazione che possa dividerci, perché siamo fratelli e sorelle del mondo. Siamo con t… -