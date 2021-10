Inter, Castellazzi: «Handanovic non va cambiato» e su Onana… (Di martedì 5 ottobre 2021) Luca Castellazzi, ex portiere dell’Inter, ha parlato di campo e calciomercato, da Handanovic a Onana dell’Ajax Intervenuto a CMIT TV, l’ex portiere Luca Castellazzi si è soffermato su tanti temi di campo e calciomercato, passando da Handanovic al prossimo portiere nerazzurro Andrè Onana. LEGGI SU InterNEWS24 LE PAROLE SU ONANA Handanovic – «Secondo me è non è da cambiare subito, sotto il profilo delle garanzie tecniche e fisiche ne ha ancora per me, è anche capitano tra l’altro. Spodestarlo adesso mi sembra prematuro, ovviamente vanno fatte delle riflessioni sulla carta d’identità. Nell’ottica di una programmazione delle valutazioni vanno fatte. A livello fisico secondo me Samir sta ancora bene, quest’anno obiettivamente ha iniziato in maniera non da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Luca, ex portiere dell’, ha parlato di campo e calciomercato, daa Onana dell’Ajaxvenuto a CMIT TV, l’ex portiere Lucasi è soffermato su tanti temi di campo e calciomercato, passando daal prossimo portiere nerazzurro Andrè Onana. LEGGI SUNEWS24 LE PAROLE SU ONANA– «Secondo me è non è da cambiare subito, sotto il profilo delle garanzie tecniche e fisiche ne ha ancora per me, è anche capitano tra l’altro. Spodestarlo adesso mi sembra prematuro, ovviamente vanno fatte delle riflessioni sulla carta d’identità. Nell’ottica di una programmazione delle valutazioni vanno fatte. A livello fisico secondo me Samir sta ancora bene, quest’anno obiettivamente ha iniziato in maniera non da ...

