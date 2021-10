Il video di Sgarbi che demolisce l’assurdo green pass (Di martedì 5 ottobre 2021) Divertentissimo sketch caricato da Vittorio Sgarbi sul suo canale ufficiale YouTube, che mette in scena attraverso l’iperbole le difficoltà nel poter svolgere le più banali azioni quotidiane, generate dall’obbligo di utilizzo del green pass nel sistema sociale. Nella scenetta comica risalta tutto quello che è fuori dalla logica. Immaginatevi protagonisti di questa scena surreale. Voi entrate in qualità di frequentatori abituali nel vostro bar preferito, gioiosi e pronti a godervi un meritato e gradevole momento di relax da soli o in compagnia ma, improvvisamente, il barista vi sottopone una lista di certificazioni sanitarie da mostrare, necessarie per usufruire dei servizi del locale. Tra le documentazioni richieste prima di tutto il green pass, poi esporre in sequenza: le analisi dell’ultimo tampone ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 5 ottobre 2021) Divertentissimo sketch caricato da Vittoriosul suo canale ufficiale YouTube, che mette in scena attraverso l’iperbole le difficoltà nel poter svolgere le più banali azioni quotidiane, generate dall’obbligo di utilizzo delnel sistema sociale. Nella scenetta comica risalta tutto quello che è fuori dalla logica. Immaginatevi protagonisti di questa scena surreale. Voi entrate in qualità di frequentatori abituali nel vostro bar preferito, gioiosi e pronti a godervi un meritato e gradevole momento di relax da soli o in compagnia ma, improvvisamente, il barista vi sottopone una lista di certificazioni sanitarie da mostrare, necessarie per usufruire dei servizi del locale. Tra le documentazioni richieste prima di tutto il, poi esporre in sequenza: le analisi dell’ultimo tampone ...

