Il mondo orafo riparte | al Tarì di Marcianise torna Open

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 ottobre 2021)(ITALPRESS) – I positivi segnali di ripresa dei consumi, registrati da Confindustria a livello nazionale, si riflettono positivamente anche nel settore, e accompagnano la fase di lancio del prossimo appuntamento di business promosso dal Centroildi, in calendario dall'8 all'11 ottobre. La maggiore fiducia, diffusa a livello nazionale, accompagna anche una rinnovata disponibilità a viaggiare in sicurezza da tutta Italia, come evidenzia il Presidente delVincenzo Giannotti. “Siamo molto fiduciosi – afferma il Presidente – nei positivi segnali che il mercato ci trasmette ormai da diverse settimane, e che la stagione estiva ha preannunciato. Il trend in crescita di visite al Centro, e l'entusiastica partecipazione degli ...