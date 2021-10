Giorgio Parisi Premio Nobel per la Fisica. Premiati anche Manabe e Hasselmann (Di martedì 5 ottobre 2021) Il professor Giorgio Parisi ha vinto il Premio Nobel per la Fisica. Con lui hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento il giapponese Syukuro Manabe e il tedesco Klaus Hasselmann. Il Premio è stato assegnato “per i contributi innovativi alla comprensione dei sistemi fisici complessi“. Le ricerche di Manabe e Hasselmann hanno contribuito a definire “la modellazione Fisica del clima terrestre, quantificando la variabilità. E prevedendo in modo affidabile il riscaldamento globale”. Quelle di Parisi hanno riguardato “la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria“. L'articolo VelvetMag. Leggi su velvetmag (Di martedì 5 ottobre 2021) Il professorha vinto ilper la. Con lui hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento il giapponese Syukuroe il tedesco Klaus. Ilè stato assegnato “per i contributi innovativi alla comprensione dei sistemi fisici complessi“. Le ricerche dihanno contribuito a definire “la modellazionedel clima terrestre, quantificando la variabilità. E prevedendo in modo affidabile il riscaldamento globale”. Quelle dihanno riguardato “la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria“. L'articolo VelvetMag.

