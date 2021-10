Elezioni a Napoli | eletti e bocciati in consiglio comunale | fuori tutti i trasformisti | è il tonfo degli ex arancioni

Advertising

fattoquotidiano : RISULTATI ELEZIONI A Napoli il candidato del M5s-Pd Gaetano Manfredi va verso la vittoria al primo turno. Leggi ex… - carlosibilia : Gaetano Manfredi è il nuovo Sindaco. Complimenti! Il nuovo laboratorio di Napoli ha ottenuto un ottimo risultato.… - lorepregliasco : Segnalo che secondo i nostri instant poll la fiducia nel governo Draghi di chi ha votato a queste elezioni va dal 6… - mattinodinapoli : Elezioni a Napoli, eletti e bocciati in consiglio comunale: fuori tutti i trasformisti, è il tonfo degli ex arancio… - CasaliGiul : RT @NFratoianni: Le coalizioni progressiste funzionano, #Milano, #Bologna, #Napoli sono segnali importanti. Come pure i ballottaggi a #Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Napoli

Restano però molti aspetti da approfondire e da chiarire su queste, e sul perché questa ... Meno scontata è la situazione che vediamo a, dove - vista la vittoria 'bulgara' di Manfredi al ......del Movimento 5 Stelle che ha però nelle sue corde l'alleanza con il PD a Roma come ae a ... gli esperti sottolineano che si tratta pur sempre dilocali, così come non c'è il rischio ...Hanno cambiato partito, roteando a destra e a manca, ma alla fine il seggio in consiglio comunale non lo vedranno. Eccoli: sono i trasformisti, i voltagabbana, chiamateli come volete, che ...Il nuovo corso del M5S parte senza "effetti speciali". Copyright di Vincenzo Spadafora, l'ex ministro dello Sport che non ha mai ...