Commisso annuncia “Rinnovo rifiutato da Vlahovic” (Di martedì 5 ottobre 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – L’attaccante serbo Dusan Vlahovic non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina. Lo ha annunciato in una lunga nota sul sito del club viola il presidente Rocco Commisso. “Dal mio arrivo a Firenze ho sempre promesso ai nostri tifosi che sarei stato sincero con loro e che non avrei mai fatto promesse che non potevo mantenere – scrive il patron della Fiorentina – Desidero, pertanto, aggiornare il Popolo Viola relativamente ad una questione di cui si è molto parlato e scritto in questi mesi, ovvero il Rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic. Come sapete la Fiorentina ha fatto un’offerta molto importante al calciatore, una proposta di contratto che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del Club. La nostra offerta era stata, inoltre, nel tempo migliorata in più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – L’attaccante serbo Dusannon rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina. Lo hato in una lunga nota sul sito del club viola il presidente Rocco. “Dal mio arrivo a Firenze ho sempre promesso ai nostri tifosi che sarei stato sincero con loro e che non avrei mai fatto promesse che non potevo mantenere – scrive il patron della Fiorentina – Desidero, pertanto, aggiornare il Popolo Viola relativamente ad una questione di cui si è molto parlato e scritto in questi mesi, ovvero ildel contratto di Dusan. Come sapete la Fiorentina ha fatto un’offerta molto importante al calciatore, una proposta di contratto che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del Club. La nostra offerta era stata, inoltre, nel tempo migliorata in più ...

Advertising

marcoconterio : ?? Rocco #Commisso annuncia su #Vlahovic 'Ogni tentativo e sforzo non è stato premiato. Non ha accetto la proposta.… - capuanogio : #Commisso annuncia che #Vlahovic ha rifiutato ogni proposta di rinnovo con la #Fiorentina - mrmiriambutter : RT @capuanogio: #Commisso annuncia che #Vlahovic ha rifiutato ogni proposta di rinnovo con la #Fiorentina - ottopagine : Fiorentina, Commisso annuncia: 'Rinnovo rifiutato da Vlahovic' - Romanito_21 : RT @marcoconterio: ?? Rocco #Commisso annuncia su #Vlahovic 'Ogni tentativo e sforzo non è stato premiato. Non ha accetto la proposta. Non r… -