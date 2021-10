Ciclismo su pista oggi | Europei 2021 | orari | tv | programma | streaming | italiani in gara il 5 ottobre

(Di martedì 5 ottobre 2021) Scatteranno, martedì 5, glisenior disuprevisti a Grenchen, in Svizzera, in cui saranno in palio, nelle giornata odierna di gare, i primi quattro titoli continentali. Sullaelvetica le medaglie saranno distribuite nella sessione pomeridiana, a partire dalle ore 18.00. Le qualificazioni, invece, saranno previste nella sessione mattutina, dalle ore 12.00. La sessione pomeridiana deglisenior disusarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 ed insu Eurosport Player, mentre la diretta live testuale di entrambe le sessioni sarà fruibile su OA Sport....

Prosegue: Dovremo capire come settare la squadra, abbiamo Stefano Moro per il quartetto, dove non possiamo contare su Davide Plebani che si è infortunato ad una spalla. Lui era tra i sostituti di ...Ladi atletica occuperà la parte centrale del lotto e sarà realizzata con anello regolamentare ad 8 corsie, unaperimetrale per il pattinaggio ee gli spazi interni saranno ...Scatteranno oggi, martedì 5 ottobre 2021, gli Europei senior di ciclismo su pista previsti a Grenchen, in Svizzera, in cui saranno in palio, nelle giornata odierna di gare, i primi quattro titoli cont ...Gli azzurri delle Nazionali pista sono pronti per la nuova e prestigiosa trasferta a Grenchen, dove da domani sono in programma i Campionati Europei su pista. Dopo i successi olimpici è di nuovo tempo ...