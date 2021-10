Atleta paralimpico contro il Grande Fratello Vip: “Cerebroleso usato come insulto”, poi l’appello a Signorini (Di martedì 5 ottobre 2021) L’Atleta paralimpico Giuseppe Campoccio si è scagliato contro il Grande Fratello Vip e gli autori che hanno pronunciato, a microfono aperto, una frase inopportuna nei confronti dei vipponi. L’uomo ha scritto una lunga lettera aperta pubblicata sul Corriere.it. Atleta paralimpico contro il Grande Fratello Vip: la lettera aperta Rimango letteralmente stupito, offeso, e indignato, su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 5 ottobre 2021) L’Giuseppe Campoccio si è scagliatoilVip e gli autori che hanno pronunciato, a microfono aperto, una frase inopportuna nei confronti dei vipponi. L’uomo ha scritto una lunga lettera aperta pubblicata sul Corriere.it.ilVip: la lettera aperta Rimango letteralmente stupito, offeso, e indignato, su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

