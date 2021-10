Atalanta, perso un top! Ecco per quanto tempo (Di martedì 5 ottobre 2021) L’Atalanta ha perso il centrocampista Matteo Pessina. Il monzese, giocatore molto importante sia per Gian Piero Gasperini che per Roberto Mancini, si è infortunato nel posticipo domenicale contro il Milan, la sue ex squadra. Matteo Pessina Il giocatore dovrà rinunciare a quasi tutto il resto del 2021. Dopo le visite mediche hanno notato che per lui vi è una lesione di II grado al flessore della coscia destra. TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: “Conosco il calcio molto meglio di voi”, le dure parole dell’allenatore Il mister della Nazionale ha deciso di convocare al suo posto Federico Dimarco dell’Inter. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 5 ottobre 2021) L’hail centrocampista Matteo Pessina. Il monzese, giocatore molto importante sia per Gian Piero Gasperini che per Roberto Mancini, si è infortunato nel posticipo domenicale contro il Milan, la sue ex squadra. Matteo Pessina Il giocatore dovrà rinunciare a quasi tutto il resto del 2021. Dopo le visite mediche hanno notato che per lui vi è una lesione di II grado al flessore della coscia destra. TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: “Conosco il calcio molto meglio di voi”, le dure parole dell’allenatore Il mister della Nazionale ha deciso di convocare al suo posto Federico Dimarco dell’Inter. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

aebeh_ : @puigisismo Aggiungi che hanno pareggiato in champions con l'atalanta in Supercoppa con il chelsea e perso al 94esimo con il manchester - raffaelejosesti : RT @armagio: Il passaggio sull'Atalanta è stucchevole e riesce a svuotare quasi del tutto il resto, derubricandolo a buone intenzioni. Pecc… - armagio : Il passaggio sull'Atalanta è stucchevole e riesce a svuotare quasi del tutto il resto, derubricandolo a buone inten… - BringMeTheBriga : RT @Lapapula23: Comunque @Atalanta_BC capisco che ieri avete perso e siete incazzati ma far creare a Bangsbo gli alieni mi sembra un po esa… - Lapapula23 : Comunque @Atalanta_BC capisco che ieri avete perso e siete incazzati ma far creare a Bangsbo gli alieni mi sembra u… -