Android 12, annuncio ufficiale: tutte le novità e quali dispositivi sono supportati (Di martedì 5 ottobre 2021) Oggi Google ha diramato l'annuncio dell'uscita di Android 12 per tutti i dispositivi supportati: l'aggiornamento arriverà nelle prossime settimane. L'annuncio era ormai nell'aria da qualche tempo e finalmente è arrivato: Android 12 arriverà entro fine mese su tutti i dispositivi Pixel supportati, ovvero dal 3 in poi. Che Google stesse lavorando ad un corposo aggiornamento del proprio sistema operativo era noto ormai da un po', visto che decine di migliaia di utenti erano stati coinvolti nel testing della fase beta di sviluppo. Nel corso di questo periodo di prova sono stati riportati almeno 50 mila bug, segnalazioni che hanno permesso agli sviluppatori di migliorare il sistema e renderlo maggiormente operativo.

